Rafael Nadal past voor Wimbledon en de Olympische Spelen

"Ik heb beslist om niet deel te nemen aan Wimbledon en de Olympische Spelen", schrijft Rafael Nadal op Twitter. "Het was geen makkelijke beslissing, maar ik heb geluisterd naar mijn lichaam en overlegd met mijn entourage. Het is de juiste beslissing."

"Ik wil op deze manier langer blijven spelen en doen wat me gelukkig maakt en dat is meestrijden op het hoogste niveau. Dat er maar twee weken rust zijn tussen Roland Garros en Wimbledon heeft zeker meegespeeld. Het gravelseizoen is altijd erg belastend voor mijn lichaam. In deze fase van mijn carrière is het belangrijk om blessures te vermijden."

Nadal had ook nog mooie woorden voor de Olympische Spelen. "Zij hebben voor mij als sportman altijd veel betekend. Ik heb de kans gehad om 3 keer te mogen deelnemen en ik had ook de eer om de vlag van mijn land te mogen dragen."