Ook Dominic Thiem stuurt zijn kat naar Tokio

Dominic Thiem sloot 2020 af op een hoogtepunt met winst op de US Open, maar 2021 herbergt voorlopig minder successen.

De Oostenrijker werd op Roland Garros al in de eerste ronde gewipt en Tokio past niet meer in zijn plannen.

Thiem heeft het op Twitter over "een zeer moeilijke beslissing": "Je land vertegenwoordigen op de Spelen is een grote eer. Dat maakt deze beslissing nog lastiger."

"2021 is niet begonnen zoals ik gehoopt had en ik voel me niet klaar om op mijn best te zijn in Tokio. Ik heb de voorbije twee weken hard getraind. Mijn conditie verbetert stap per stap."

"Ik blijf hard werken, ik zal mijn best doen op Wimbledon en dan kan ik hopelijk mijn titel in New York verdedigen."

"Ik wens het Oostenrijkse team in Tokio succes. Ik ben nog jong", zegt de 27-jarige speler, "en ik hoop er in Parijs in 2024 bij te zijn."