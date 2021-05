Roland Garros: Goffin in één tabelhelft met Djokovic, Federer en Nadal

David Goffin moet het in de eerste ronde van Roland Garros opnemen tegen de Italiaan Lorenzo Musetti. Opvallend bij de mannen: Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal zitten alle drie in dezelfde tabelhelft. Dat is trouwens ook de tabelhelft van David Goffin. Bij de vrouwen treft Elise Mertens een kwalificatiespeelster in de 1e ronde.