Igor De Camargo (38) doet er nog een jaartje bij bij KV Mechelen

De Camargo is belangrijk op én naast het veld in Mechelen. In 97 officiële matchen in geel en rood zit de spits aan 36 goals.



“Maar het belang van Igor voor onze ploeg gaat veel verder dan alleen die goals,” zegt sportief directeur Tom Caluwé. “Igor gaf tijdens de eerste onderhandelingen al aan te willen blijven."

"Iemand met zijn uitstraling, ervaring, karakter en die wil om te blijven past perfect binnen onze club en ons project. Igor speelt zowel op het veld als in de evolutie van onze jongeren een enorm belangrijke rol.”

De Camargo, ex-Genk, -Heusden-Zolder, -Brussels en -Standard en in het buitenland Gladbach, Hoffenheim en Nicosia, heeft zijn hart verloren Achter de Kazerne.

"De club is ambitieus, de fans zijn vurig en ik voel mij hier perfect thuis. Ik wil nog één jaar alles geven voor KV Mechelen en zo de weg die de club is ingeslagen mee voortzetten.”