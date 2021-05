Anderlecht laat Kemar Lawrence weer naar MLS vertrekken

Kemar Lawrence kwam in januari 2020 op RSCA terecht, dat hem had overgenomen van New York Red Bulls. De 28-jarige Jamaicaan verdedigde 17 keer de paars-witte clubkleuren in officiële wedstrijden en scoorde één keer.

In de zomer van vorig jaar was Lawrence om privéredenen 4 maanden afwezig, waardoor hij de voorbereiding en competitiestart miste en pas in november zijn eerste minuten pakte. Nadien bleek dat hij in zijn thuisland getuige was geweest van een zwaar motorongeval waarbij zijn broer betrokken was.



De afgelopen weken kwam Lawrence niet meer aan spelen toe. Zijn laatste speelminuten dateren er evenwel van begin maart. Anderlecht laat hem nu vertrekken naar Toronto.

"Kemar voegt ervaring, intensiteit en defensieve verbetenheid toe aan onze kern", zegt Toronto-coach Chris Armas. Toronto FC is de club van Alejandro Pozuelo, Jozy Altidore en Chris Mavinga.