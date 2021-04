Advocaat Metzelder in aanloop kinderporno-proces: "Hij erkent fout"

Wie is Christoph Metzelder?



Metzelder was een professioneel voetballer die het grootste deel van zijn carrière onder contract lag in eigen land, bij Dortmund (2000-2007) en Schalke (2010-2013). Tussendoor speelde hij ook voor Real Madrid.

De Duitser werd met zijn nationale elftal vicewereldkampioen in 2002 en verzamelde in totaal 47 selecties voor de nationale ploeg tussen 2001 en 2008.



Sinds zijn voetbalpensioen in 2013 runde hij een reclamebureau en had hij zijn eigen "Christoph Metzelder Foundation", die projecten voor kinderen en jongeren ondersteunt. Daarnaast had hij ook de U19 van TuS Haltern in Noordrijn-Westfalen onder zijn hoede.