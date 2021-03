Waar was jij op 1 juli 2016 toen de Rode Duivels in Rijsel verloren van Wales? Wat begon als een alternatieve nationale feestdag eindigde met de uitschakeling in de kwartfinales van het EK. Maar uit het verleden moeten we leren. Herbeleef daarom in aanloop naar de WK-kwalificatiematch tegen Wales 1 juli 2016 in beeld en geluid.