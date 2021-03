Rode Duivel Albert Sambi Lokonga: "Tonen tot wat ik in staat ben"

"Ik ben tevreden", glimlachte Albert Sambi Lokonga bij het begin van zijn eerste persbabbel als Rode Duivel.

"We zijn op jonge leeftijd met dit werk begonnen en nu plukken we er de vruchten van."

Sambi Lokonga kreeg vorige week het goeie nieuws op de schoolbanken. "Ik zat in de taalles, want ik leer een nieuwe taal. Toen ik felicitaties op mijn gsm zag binnenlopen, wist ik dat ik opgeroepen was."

"Uiteraard is mijn familie ook zeer trots. Mijn broer (ex-Standard-speler Paul-José Mpoku) zei me dat ik moest tonen tot wat ik in staat ben."

Heeft Anderlecht-trainer Vincent Kompany ook tips gegeven? "Hij zei me dat ik vooral moest genieten", vertelde de aanvoerder van Anderlecht, die heel wat (oude) bekenden tegen het lijf liep in het spelershotel.

"Yari Verschaeren, Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers: ik ken hen natuurlijk allemaal en dat vergemakkelijkt de aanpassing. Ik kijk er echt naar uit om met hen op het veld te staan."