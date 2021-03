Iedereen Beroemd telt met Yves Lampaert af naar Parijs-Roubaix op 11 april. In deze episode ziet u hoe de kopman van Deceuninck-Quick Step ontgoocheld is na het openingsweekend, hoe hij en boezemvriend Tim Declercq de geheimen van hun vriendschap uit de doeken doen en hoe er na de ritzege van Sam Bennett in Parijs-Nice weer een glimlach volgt.