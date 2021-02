Red Flame Laura De Neve speelt door voetblessure niet tegen Nederland

De nationale vrouwenploeg staat deze week voor twee topwedstrijden. Donderdag is Europees kampioen en vicewereldkampioen Nederland te gast in het Koning Boudewijnstadion. Zondag wacht een uitwedstrijd in Aken tegen Duitsland.

De Red Flames zullen het dus moeten doen zonder Laura De Neve. De kapitein van Anderlecht sukkelt met een voetblesure.