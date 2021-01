Doelman Sammy Bossut blijft Zulte Waregem trouw tot 2023

Sammy Bossut behoort inmiddels al een poosje tot het meubilair bij Zulte Waregem. De doelman tekende 15 jaar geleden zijn eerste contract bij Essevee en heeft nu een nieuwe overeenkomst ondertekend die hem tot medio 2023 aan de Gaverbeek zal houden.

"Met maar liefst 419 officiële wedstrijden in een rood-groen shirt is Sammy Bossut een absolute Essevee-legende", klinkt het op de website van Zulte Waregem."

"Onze doelman staat dan ook met voorsprong helemaal bovenaan op het lijstje van meest trouwe clubspelers in de Jupiler Pro League. Hij hield maar liefst 109 keer zijn netten schoon in meer dan 37.000 wedstrijdminuten voor Zulte Waregem."

"Hij maakte zijn debuut in onze kleuren tegen Newcastle. 10 Europa League-wedstrijden, 2 Champions League-affiches, een Belgische beker en bijna 400 wedstrijden in de Jupiler Pro League later blijft Sammy zijn Essevee trouw."