Droom van Russell wordt nachtmerrie, Perez profiteert van blunders Mercedes

Polesitter Bottas was slecht vertrokken en zo reed zijn ploegmaat George Russell voor het eerst in zijn carrière aan de leiding in een race. De vervanger van wereldkampioen Lewis Hamilton, die moest passen door corona, reed steeds verder weg van de rest van het veld. Een eerste zege wenkte.

Mercedes opent zijn blunderboek, Russell vloekt

Mercedes profiteerde van dat moment om zijn beide rijders nieuwe banden te laten ophalen. Het opende daarbij meteen ook zijn blunderboek. Terwijl Bottas secondelang aan de grond genageld bleef en uiteindelijk zijn oude banden opnieuw kreeg, daagde het bij de ploeg na een ronde dat ze de verkeerde banden op de auto van Russell hadden gelegd.

De jonge Brit moest opnieuw binnen om weer reglementair in orde te zijn. Hij had nog iets meer dan 10 ronden om vanuit de 6e plaats alsnog naar de koppositie te snellen, die inmiddels door Sergio Perez was ingenomen.

Russell had Perez bijna in het vizier wanneer het noodlot opnieuw toesloeg. Een lekke band dwong hem andermaal de pits op te zoeken. Weg droomzege voor de vervanger van Hamilton. Russell kon een vloek dan ook niet onderdrukken.

Voor Perez werd het zo een memorabele wedstrijd. Hij lag na de 1e ronde pas op de 18e plaats. In zijn 10e seizoen boekt hij zijn allereerste zege. Opmerkelijk is dat hij voor volgend seizoen geen zitje meer heeft in de F1. Voor zijn team Racing Point was het met ook nog een 3e plek voor Lance Stroll overigens een dag om nooit te vergeten.