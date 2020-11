Rode Duivels ontsnappen niet aan corona: Kaminski haakt af na positieve test

Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels en Hendrik Van Cromburgge zaten als doelmannen in de selectie van bondscoach Roberto Martinez. Het Anderlecht-sluitstuk kampt evenwel met een blessure, waardoor Martinez de 28-jarige Kaminski erbijhaalde.

Dat deed hij ook al bij de vorige interlandbreak, toen Van Crombrugge naar huis trok voor de bevalling van zijn zoontje. Tegen Engeland en IJsland zat Kaminski toen net als Davy Roef op de bank. Mignolet keepte.

Kaminski heeft nog geen caps achter zijn naam, in 2013 en 2014 werd hij ook al eens opgeroepen. De doelman ruilde voorbije zomer AA Gent voor de Engelse tweedeklasser.

Het is het 2e coronageval dat de selectie van België hindert: eerder raakte bekend dat Eden Hazard in quarantaine zit in Madrid na een positieve test.