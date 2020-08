Van Avermaet denkt aan geel: "Maar echt leeg ga ik mij in de Tour niet rijden"

Gisteren werden de Tour-renners voorgesteld in Nice. Hoe viel dat mee? "Deze Tour-start is met niets te vergelijken. Ik heb de start van van vorig jaar in Brussel nog in mijn geheugen en het is totaal niet te vergelijken."

"Er is heel weinig volk en de straten zijn amper versierd. Gezien de maatregelen zal het de best mogelijke Tour-start zijn. De sfeer is er niet, de supporters ook niet. Maar de renners zijn er wel en we zullen voor animo op de televisie moeten zorgen."