Sporza @school: hoe snooker een wereldsport werd dankzij de kleurentelevisie

Snooker, een groentje in het leger, wordt een spel

Snooker ontstond in het midden van de 19e eeuw in India, dat toen een kolonie was van Groot-Brittannië.

Sir Neville Chamberlain - niet te verwarren met de gelijknamige premier - bedacht een mix van twee populaire biljartspelen. Bij het spel Pyramids haalde hij het idee van de gekleurde ballen en van Life Pool werden de rode ballen in triangelvorm geleend.

Chamberlain noemde zijn spel het naar het militaire jargon voor groentje, een snooker. Het was de komende jaren erg populair in de hogere kringen. Van een volkssport was nog helemaal geen sprake.