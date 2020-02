Maria Sjarapova (32) heeft haar laatste tenniswedstrijd gespeeld

Maria Sjarapova bestormde het tenniswereldje al in haar tienerjaren. De Russin won op haar 17e in 2004 met Wimbledon het eerste grandslamtoernooi uit haar carrière en schopte het in geen tijd tot nummer één van de wereld.

Sjarapova gooide hoge ogen op het tennisterrein, maar was ook zeer populair naast het tennisveld.

De Russin versierde miljoencontracten met haar sponsors, liet haar tennisracket geregeld staan voor een fotoshoot links en rechts en het natuurtalent vulde en passant haar erelijst aan met de US Open (2006), Australian Open (2008) en Roland Garros (2012 en 2014).

In 2016 leek er een vervroegd einde aan haar carrière te komen. Sjarapova verraste iedereen door op een persconferentie een positieve dopingtest aan te kondigen.

De Russin was betrapt op het gebruik van meldonium, maar waste haar handen in onschuld. Sjarapova werd uiteindelijk 15 maanden aan de kant gezet en keerde terug op het tennisterrein, weliswaar zonder succes.

De tennisster kampte al een tijdje met schouderproblemen. Dit seizoen speelde ze slechts twee wedstrijden, twee duels die ze verloor. De nummer 373 van de wereld speelde haar laatste match op de Australian Open, een duel in de eerste ronde tegen Donna Vekic.

Vandaag heeft ze bij Vanity Fair haar afscheid aangekondigd. "Ik heb mijn leven aan deze sport gegeven en het tennis heeft mij een leven gegeven. Ik zal deze sport elke dag missen", schrijft de Russin.

"Hoe laat je het enige leven dat je altijd hebt gekend achter jou? Hoe verlaat je de courts waarop je hebt gewandeld sinds je een klein meisje was - de sport waar je van houdt, die je bittere tranen deed wenen maar ook ongekende vreugde bezorgde - een sport waar je een familie vond, met fans die meer dan 28 jaar achter jou stonden? Dit is nieuw voor mij, dus vergeef mij, alsjeblief. Tennis - ik zeg vaarwel."