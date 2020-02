1.000 euro boete voor Standard voor bierbekers naar Gaëtan Coucke

De feiten deden zich voor rond het uur van Standard-Genk op 19 oktober 2019. De match delegate pikte die avond op Sclessin spreekkoren op ("Vendu" en "enculé"), die bedoeld waren voor scheidsrechter Laforge. Ook werden er meermaals bekers op het veld gegooid, waaronder enkele gericht waren naar Genk-doelman Gaëtan Coucke.

Voor de gezangen werd Standard geen straf opgelegd. "Omdat we die beschouwen als een collectieve expressie van een mening. Het recht op vrije mening moet beschermd worden, want het is van onschatbare waarde", oordeelt de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Voetbalbond.

"Sommige gezangen getuigen inderdaad van weinig smaak, maar over geuren en kleuren valt niet te twisten. We begrijpen ook dat voetbal emotie is, en dat van een club niet verwacht kan worden dat ze elke supporter de mond snoeren."

Voor het werpen van voorwerpen kreeg Standard wel een boete van 1.000 euro. "De veiligheid was op geen enkel moment in het gevaar, maar de match moest een korte tijd onderbroken worden zodat de stadionspeaker zijn werk kon doen. Het normale verloop van de partij was dus wel beïnvloed", luidde de verklaring.