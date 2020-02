Declercq: "Greg en ik moesten lachen met Bilbao's onregelmatige kopbeurten"

"Ik dacht: "Shit, waar ben ik nu aan begonnen?""

Onder de Spaanse zon heeft Tim Declercq vorige week zijn seizoen op gang geschoten. "Ik was een klein beetje met een bang hartje naar de Ronde van Valencia vertrokken", geeft Declercq toe.

"In het begin van de winter voelde ik me iets minder goed dan de voorbije jaren. Mijn eerste test in december was ook iets minder. Maar ik heb dat kunnen rechttrekken in de stages."

Declercq verrichtte als vanouds veel kopwerk in het peloton en verbaasde zaterdag vriend en vijand tijdens de koninginnenrit van de Ronde van Valencia. "Ik zat in een kopgroep met Van Avermaet en Bilbao. Toen we de steile slotklim aansneden, dacht ik eerst: “Shit, waar ben ik nu aan begonnen?””

"Ik had pijnlijke benen, want de dag ervoor had ik nog veel gegeven op kop van het peloton. Maar op die steile puist werden mijn benen niet slechter totdat we aan die stroken van 18 procent kwamen. Die zijn geen spek naar mijn bek.”

Op tv leek het alsof Declercq en Van Avermaet op de steile klauterpartij aan het dollen waren met elkaar. “Van Avermaet en ik zaten wat te lachen met de onregelmatige beurtjes van Bilbao", zegt Declercq. "Van Avermaet maakte op die slotklim echt wel een heel sterke indruk."