Nieuwkomer Thomas Didillon staat meteen onder de lat bij Racing Genk

"Coucke heeft al meer matchen gespeeld dan verwacht"

Hannes Wolf: "We hebben die beslissing genomen omdat Gäetan nog erg jong is. Hij heeft dit seizoen al meer matchen gespeeld dan verwacht. En Thomas Didillon is een ervaren doelman die nummer 1 was in Anderlecht, nummer 1 in Metz en nummer 1 bij de Franse beloften."

"Houden ons taai en bouwen aan nieuw geheel"

Hannes Wolf heeft de voorbije weken enkele sterkhouders zien vertrekken: Aly Samatta (naar Aston Villa) en Sander Berge (naar Sheffield United) voorop.

"De transfer van Berge is een groot verhaal voor de club", vindt Hannes Wolf. "Hij is hier in Genk aangekomen als 18-jarige, hij heeft zich erg ontwikkeld en heeft Genk aan de titel geholpen. Nu achtte hij de tijd rijp om naar Engeland te vertrekken, naar de grootste competitie ter wereld."

"Met het vertrek van Berge zien we een kwaliteit vertrekken. We houden ons taai en bouwen nu aan een nieuw geheel. Dat duurt even, maar morgen om 18u zullen we er alvast weer staan tegen Charleroi", belooft Wolf. "We willen laten zien dat we ook zonder Berge een sterke prestatie neer kunnen zetten, een prestatie waarmee we de punten in eigen huis houden."



Naast Berge en Samatta heeft Genk ook Ndongola laten gaan (naar Kasimpasa in Turkije). "Zelfs met die spelers zouden de volgende wedstrijden niet eenvoudig zijn. We verloochenen alvast onze filosofie niet en zullen ook morgen voor de 3 punten vechten, want we willen graag nog topwedstrijden spelen in Play-off I."