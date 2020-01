Sowah en Musona verhuizen van Anderlecht naar Eupen

Emmanuel Sowah (22) en Knowledge Musona (29) kennen Eupen al. De voorbije weken trokken ze mee op stage naar Qatar.

Voor beide spelers was er geen toekomst meer in het Astridpark. Musona ruilde in 2018 KV Oostende voor Anderlecht, maar de Zimbabwaanse aanvaller kon niet overtuigen in de hoofdstad. Vorig seizoen werd hij al een half jaar uitgeleend aan Lokeren.

De Ghanese verdediger Sowah speelt sinds 2016 voor Anderlecht, maar kwam - mede door blessureleed - nauwelijks aan spelen toe in de eerste ploeg.