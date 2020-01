"Vanden Borre traint scherp, hij kan de allerbeste zijn"

Vercauteren: “Ik wil zien wat Anthony waard is in een oefenmatch”

“Ik vind dat Vanden Borre een veel betere indruk maakt dan op enkele andere momenten waarop ik hem ook heb zien testen of meetrainen”, zegt Frank Vercauteren. “Voor mij is het nu belangrijk dat ik hem bij de groep heb en dat ik kan zien wat hij kan in een oefenwedstrijd, want daar draait het nog om.” Mogelijk komt Vanden Borre vandaag dus in actie, want Anderlecht speelt 2 oefenduels.

“Of hij fysiek helemaal in orde is? Ik denk dat je dat pas kunt zeggen als hij een paar wedstrijden achter de rug heeft. Hij heeft tenslotte maandenlang niet aan een hoge intensiteit getraind en al helemaal niet gespeeld. Dat moet hij dus nog goedmaken.”

“We zullen zien of en wanneer hij een plaats in de ploeg kan afdwingen, dat weet ik nu niet. Maar we moeten sowieso oppassen dat we hem nu niet opblazen of een blessure doen oplopen. Na de stage kunnen we een balans opmaken en zien hoe we verder met hem aan de slag gaan.”