"Vanden Borre is misschien wel de beste jeugdspeler ooit van Anderlecht"

"Dat Anthony Vanden Borre er weer bij is, heeft me niet verrast. Hij is een goeie vriend van Vincent Kompany en ook een beetje de speler van Frank Vercauteren. Anthony is een leidersfiguur en Anderlecht speelt met veel jonge gasten. Die kijken wel naar hem op", weet Olivier Deschacht.

"Vergeet ook niet dat hij al 5 maanden aan het trainen is. Dat is echt wel lang. Bovendien is Anthony iemand die van nature fysiek heel sterk is. Ik denk dat hij wel klaar zal zijn. Ik hoop dat hij zijn kans zal krijgen, al twijfel ik daar wel wat over.

"Anderlecht heeft voor die positie Derrick Luckassen en met Amir Murillo hebben ze net nog een rechtsback gehaald. Zo is Vanden Borre eigenlijk de 3e man voor die positie. Het is een beetje afwachten of hij wel echt zal spelen."