Sjarapova krijgt wildcard voor Brisbane: "Nieuwe start na zwaar seizoen"

Maria Sjarapova wil het kwakkelseizoen 2019 zo snel mogelijk doorspoelen. De vijfvoudige grandslamkampioene haalde op de Australian Open nog de vierde ronde, maar Roland Garros moest ze overslaan en op Wimbledon en de US Open strandde ze al in de eerste ronde.

Na haar vroege uitschakeling in Flushing Meadows in augustus, kwam Sjarapova niet meer in actie door een schouderblessure. Met amper acht gespeelde toernooien in 2019 tuimelde ze naar nummer 133 op de WTA-ranking.

Met een wildcard voor het WTA-toernooi in Brisbane krijgt ze een kans om 2020 beter in te zetten. Met onder meer nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty, Naomi Osaka en Karolina Pliskova werd een mooie deelnemersveld verzameld.

"Het is een nieuwe start na een zwaar seizoen", zegt Sjarapova. "Er waren veel ups en downs door mijn schouder. Vroeger dacht ik niet dat ik nog zou spelen voorbij de 30 jaar, maar ik voel dat ik nog veel kan geven."

Door haar lage ranking moet Sjarapova ook duimen voor een wildcard voor de Australian Open. De Russin won er in 2008 haar derde grandslamtitel, maar testte er in 2016 ook positief op meldonium, wat haar een schorsing van 15 maanden opleverde.