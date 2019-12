Tokio neemt noodmaatregelen om asbest aan te pakken in olympisch bad

Twee jaar geleden, bij de start van de renovatie van het zwembad met het oog op de olympische zomer, werd asbest ontdekt in het isolatiemateriaal in het dak. De organisatie besloot toen niet in te grijpen, omdat het "op kleine schaal" was en er "geen gevaar" voor de toeschouwers dreigde.

Maar het stadsbestuur komt op zijn stappen terug en besluit het gevaar aan te pakken met noodmaatregelen. Asbest, dat kanker en andere ziektes kan veroorzaken, werd in de vorige eeuw vaak gebruikt in bouwmaterialen.

Het is niet de eerste tegenslag voor de olympische organisatie. De toename van het aantal bacteriën in de baai van Tokio baart zorgen en door de verzengende hitte in de zomer werd de marathon al verschoven naar het noordelijke Sapporo.