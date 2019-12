"Fouten waren niet van de poes, maar een coach neemt zijn spelers altijd in bescherming"

Morgen is er al een nieuwe uitdaging voor Standard, in de Europa League. Standard moet zelf thuis winnen tegen Arsenal en hopen op een stunt van Guimaraes bij Frankfurt. Theoretisch heeft Standard zijn lot nog in eigen handen, maar dan moet het wel met minstens 5-0 winnen tegen Arsenal, iets waar Preud'homme niet in gelooft.

"Als we Arsenal kloppen, zal dat al een stunt zijn. We zullen moeten tonen dat we geleerd hebben van die 4-0 uit de heenmatch. In Londen toonde Arsenal geen genade, maar nu willen we laten zien dat we onze plaats in de Europa League verdienen."