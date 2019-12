Preudhomme verdedigt Mpoku en Carcela: "Gefrustreerd omdat ze zelf neergehaald werden"

Het gezicht van Michel Preud'homme stond na afloop op onweer. "Ik zou op verplaatsing elke keer hetzelfde verhaal kunnen vertellen. Bij de rust moesten we eigenlijk twee of drie doelpunten voorstaan. In de tweede helft hadden we een penalty kunnen krijgen."

De coach van Standard nam 'bad boys' Mpoku en Carcela in bescherming. "Dat zijn aanvallers die gefrustreerd waren omdat ze in de omschakeling elke keer neergehaald werden. Pas na tien keer kwam daar een gele kaart voor. Dat zie je elke week op onze velden. In Europa krijg je automatisch geel."

"Wij kunnen natuurlijk slimmer en beter zijn, maar moeten de anderen dat dan niet doen? Moeten zij niet wat positiever spelen? Het zou mooier zijn als je twee ploegen hebt die willen voetballen", foeterde Preud'homme.

"Ik ben niet tevreden. Dit zijn twee verloren punten. Ik wil ons niet vergelijken met andere ploegen, maar naar onszelf kijken. We hebben niet genoeg kunnen brengen", was hij ook kritisch voor zijn eigen groep.