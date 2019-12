Hannes Wolf: "Vandevoordt (17) is nu onze nummer 1, Coucke de nummer 2"

"Ik verwacht van Maarten dat hij zijn kans grijpt"

KRC Genk-doelman Gaëtan Coucke leed de afgelopen weken mee in de malaise bij KRC Genk. De jonge doelman blunderde bij momenten en werd in de bekermatch tegen Antwerp vervangen door de nog jongere doelman: Maarten Vandevoordt (17).

Ondanks de uitschakeling in de beker kiest Wolf morgen tegen Cercle toch opnieuw voor Vandevoordt.

"Maarten Vandevoordt speelde erg stabiel. We zullen hem niet vervangen tegen Cercle. We bekijken het dag per dag. Hij is nu de nummer 1, Gaëtan nummer 2. We willen zien hoe hij ermee zal omgaan en kijken hoe hij zal spelen. Gaëtan willen we op training zien vechten. Dan hebben we altijd de mogelijkheid om nieuwe beslissingen te maken", klinkt het bij Wolf.

"Ik verwacht van Maarten dat hij zijn kans grijpt. Dat hij gefocust is. Als je in het voetbal zit, moet je met de druk kunnen omgaan", aldus de Genk-coach.