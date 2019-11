Lautaro na machtige assist van Lukaku: "Hij speelt voor de ploeg" (VIDEO)

Dat de samenwerking tussen Romelu Lukaku en Lautaro Martinez steeds beter begint te lopen, weten ze na gisteravond ook in Praag. Het gevreesde spitsenduo nam tegen Slavia de volledige doelpuntenproductie van Inter voor zijn rekening.

"Het maakt niet uit wie de doelpunten maakt, zolang we maar scoren en de ploeg wint", zegt Lautaro Martinez. "We werken er elke dag aan om een hecht team te smeden. Romelu is een fantastische kerel en we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Net als ik speelt hij voor de ploeg en niet om zelf te kunnen scoren."

Voor Lukaku was het zijn eerste Champions League-doelpunt in het shirt van Inter. "We hebben een geweldige wedstrijd gespeeld. Met de juiste mentaliteit boekten we een heel belangrijke overwinning. Ik ben heel blij en ik blijf hard werken om nog beter te worden", aldus de Rode Duivel.

Door de winst in Praag en de nederlaag van Dortmund heeft Inter zijn lot weer in eigen handen in groep F. Op de laatste speeldag krijgen de Italianen het bezoek van Barcelona, dat al zeker is van groepswinst. Dortmund ontvangt Slavia Praag. Als Inter en Dortmund met gelijke punten eindigen, zijn de Milanezen in het voordeel.