Speeldag 14 in beeld: 7 mooie goals, 4 gemiste kansen en 3 knappe saves

7 mooie goals

Voor de knapste doelpunten van het weekend moest u gisteren in het stadion zitten. Cercle verloor nipt van Anderlecht (2-1), maar Hoggas scoorde wel knap tegen. De Fransman nam de bal in een keer op zijn slof.

In Gent waren Bezoes en Castro-Montes op dreef. Die laatste draaide de bal prachtig in de haak. Het leverde de thuisploeg een 3-1-zege op tegen Standard, Amallah had de score nochtans knap geopend.

Later op de avond was het ook genieten geblazen in KV Mechelen - Charleroi (2-2). Kaya bekroonde zijn 400e match op het hoogste niveau met een streep, Fortuna antwoordde in de rebound.

Waasland-Beveren verloor zaterdag van Zulte Waregem (1-2). De gelijkmaker van Koita in het dak van het doel gaf de fans op de Freethiel wel even hoop.