Puel moet Franse recordkampioen Saint-Etienne uit het slop halen

Na het vertrek van Jean-Louis Gasset werd Printant in juni hoofdcoach van Saint-Etienne. De 58-jarige Fransman kreeg de machine dit seizoen nog niet aan de praat. Na 8 speeldagen is Saint-Etienne pas 19e in de Ligue 1 met 8 punten.

In de Europa League lukt het ook niet echt voor de Franse recordkampioen. Het verloor op de openingspeeldag met 3-2 op het veld van KAA Gent, gisteren speelde Saint-Etienne gelijk tegen Wolfsburg.

Vandaag besliste het bestuur van Saint-Etienne om een einde te maken aan de samenwerking met Printant. Met Claude Puel werd meteen ook een opvolger aangeduid. Puel zat sinds zijn ontslag bij Leicester City in februari zonder club.