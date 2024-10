Vroege vluchter Magnus Cort sluit wielerseizoen af met solozege in Veneto Classic, Xandro Meurisse 3e

Magnus Cort (Uno-X) heeft de laatste profkoers van het seizoen gewonnen. In de Veneto Classic rekende de Deen af met zijn medevluchters op een steile pukkel in de finale. De jonge Romain Grégoire was de beste van de rest, maar strandde op een steenworp van Cort. Xandro Meurisse mocht mee op het podium.

Het was ook op dat kasseiklimmetje dat Cort de wedstrijd besliste. In de laatste lus liet hij Foldager en Bayer achter op 10 kilometer van de streep.

Dat drietal hield het peloton ook prima af. Daar was er constante uitdunning door passages over La Tisa, een korte helling op een grillige ondergrond.

Magnus Cort: "Dit is de perfecte manier om het seizoen te beëindigen. Het is pas de tweede keer dat ik een eendagskoers win. Dit is misschien niet een van de grootste klassiekers, maar het is een gekke koers."

"Ik wist dat we dankzij dat klimmetje ver konden komen. Ik kan me voorstellen dat er in het peloton renners van de fiets moesten. Dat was de reden dat ik in de vlucht zat."

"Na de Tour behaalde ik goede resultaten, maar de laatste tijd sukkelde ik een beetje. Het past bij mij om lang een hard tempo te rijden. Dit was misschien wel mijn beste seizoen."

Afgelopen jaar won Cort onder meer een rit in het Critérium du Dauphiné en het eindklassement in de Arctic Race of Norway.