De hattrick is compleet! Thibau Nys powert in Polen op dominante wijze naar derde zege in zwaar slot

Met kop en schouders steekt hij erbovenuit. Voor de derde keer in evenveel heuvelritten heeft Thibau Nys op fraaie wijze toegeslagen in de Ronde van Polen. Nys moest lossen op de steile voorlaatste klim, maar keerde nog terug en maakte het net als maandag en woensdag met veel flair en kalmte af.

Zijn er nog woorden over voor de straffe stoten van Thibau Nys in de Ronde van Polen? Het jonge talent van Lidl - Trek heeft in zijn eentje alle heuvelritten opgeëist.

Vandaag leek onze landgenoot nochtans te moeten passen in de finale. Op de steile voorlaatste klim van de dag (2,6 km aan 7,9%) haakte hij af en kwam hij op een gaatje te zitten.

Maar Nys wist als geen ander dat de aankomststroken hem andermaal als gegoten lagen. Hij knokte terug en kwam samen met wat enkelingen weer aansluiten voorin.

Ook op de slotklim ging het aanvankelijk niet van harte. De Belg bengelde in de staart van het uitgedunde favorietengroepje en aanschouwde van daaruit een prik van Yannis Voisard.

Leider Jonas Vingegaard haalde de avonturier terug en op hetzelfde moment vond Nys ruimte om zich in de kop van het groepje te nestelen.

Met een überdominante aanzet knalde hij daarna alles en iedereen uit het wiel. Diego Ulissi kwam op meerdere fietslengtes als tweede binnen, Oscar Onley mag als 3e mee op het podium.

Nys heeft op die manier zijn hattrick binnen in Polen en minstens even straf: het reeksje van de Belgen blijft maar langer en langer worden. 5 van de 6 ritten waren nu voor landgenoten.

Morgen staat de slotdag op het programma. Maakt Tim Merlier of Jordi Meeus er dan 6 op 7 van?