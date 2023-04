Jonas Vingegaard geeft zijn leiderstrui wat meer glans met tweede ritzege

Fase per fase

Fase per fase

clock 17:32 17 uur 32. De achtervolgende groep kwam nog heel dicht. Het was Schmid die uiteindelijk de snelste was en de derde plek voor zijn rekening neemt.

clock 17:30 17 uur 30. Vingegaard is de snelste. Het is Vingegaard die de snelste is. De veelvraat klopt publieksfavoriet Landa opnieuw en doet een prima zaak in het klassement.

clock 17:29 17 uur 29. Ze komen er niet meer aan. Vingegaard en Landa mogen sprinten.

clock 17:29 17 uur 29. Het duo kijkt achterom en ziet de achtervolgers komen. Het verschil is maar vijf seconden!

clock 17:28 Laatste kilometer. Vingegaard en Landa zullen mogen sprinten! Landa neemt niet meer over. Wie haalt het? 17 uur 28. last km

clock 17:26 17 uur 26. Vingegaard is nog in gesprek met zijn team, bij Landa staan de zenuwen op zijn gezicht af te lezen. De achtervolgers komen ondertussen terug tot op 14 seconden. Veel tijd om te loeren zal er toch niet zijn!

clock 17:25 17 uur 25. Het voornaamste afdalingswerk zit erop voor het duo. Wordt er gepokerd in de laatste 3 kilometer?

clock 17:23 17 uur 23. Landa neemt toch wel wat risico in de afdaling. De Spanjaard kan een gaatje forceren, maar dat rijdt Vingegaard toch snel weer dicht.

clock 17:22 17 uur 22. Het verschil zit nu rond de 23 seconden. Dat wil zeggen dat de achtervolgers toch wat dichterbij komen.

clock 17:19 17 uur 19. Vingegaard en Landa blijven doorvlammen richting de finish. Veel tijd om na te denken over een mogelijke sprint is er toch niet.

clock 17:16 17 uur 16. Het zijn soms smalle padjes naar beneden. Toch probeert Vingegaard zijn concurrent onder druk te zetten. Voorlopig zonder succes.

clock 17:14 33". De achtervolgende groep is stevig aangedikt. Vingegaard en Landa zien hun voorsprong uitlopen tot iets meer dan een halve minuut. 17 uur 14. time difference

clock 17:13 17 uur 13. Het duo is boven en nu pakt Landa wel de kop. Nog 15 kilometer dalen en we kennen de winnaar.

clock 17:11 17 uur 11. Thuisrijder Landa wordt luidkeels aangemoedigd door de Baskische fans. Voorlopig heeft hij nog niet overgenomen en vertoeft hij in het wiel van Vingegaard.

clock 17:10 17 uur 10. In het peloton ontsnappen McNulty, Knox en Skjelmose. Zij gaan op zoek naar een ereplaats.

clock 17:07 17 uur 07. De situatie. De twee hebben een voorsprong van ongeveer 20 seconden op Gaudu, Gall, Mas, Izagirre en Higuita. Een groepje met Yates rijdt daar niet ver achter.

clock 17:06 17 uur 06. Veel ploegen hadden plannetjes, maar als Vingegaard en Landa gaan, moet iedereen toch gewoon passen. Een zure vaststelling voor Ineos en EF.

clock 17:05 17 uur 05. De nummers één en twee in het klassement moeten nog 4 kilometer klimmen. Dan volgt er een lange afdaling.

clock 17:04 17 uur 04. In de achtergrond zien we hoe Gaudu nog probeert aan te klampen. De afstand tussen de twee koplopers is zeker nog te overbruggen.