2 op 2 voor Jonathan Milan: dankzij meesterloods Mads Pedersen verschalkt hij Jordi Meeus in Duitsland

Lidl-Trek is opnieuw aan het feest in de Ronde van Duitsland. Gisteren was er het een-tweetje in de proloog, vandaag vloog Jonathan Milan in de massasprint al naar zijn tweede overwinning. Een nieuwe triomf mede te danken aan de lead-out van Mads Pedersen. Onze landgenoot Jordi Meeus werd tweede.

Duitsland is even van Lidl - Trek.



Gisteren imponeerden ploegmakkers Jonathan Milan en Mads Pedersen al met een een-tweetje in de proloog. Vandaag eiste het duo opnieuw de hoofdrol op in de Ronde van Duitsland.



Na een moeilijk te controleren rit vol verdoken hoogtemeters werd het in Heilbronn uiteindelijk toch de voorgeschreven sprint. En dat was vooral te danken aan de mannen van Lidl-Trek, die alle vertrouwen leek te hebben in hun tandem Pedersen/Milan.



Dat vertrouwen bleek meer dan terecht te zijn ...



Pedersen opperde zichzelf op in dienst van zijn Italiaanse ploegmakker en lanceerde de sprint met enkele machtige halen. Milan bedankte en nam met verve over.



Hij knalde zo naar zijn tweede overwinning op twee dagen. Onze landgenoot Jordi Meeus strandde in zijn zog op een zoveelste ereplaats: 2e.