Minder dan een seconde verschil! Jonathan Milan klopt ploegmaat Pedersen in proloog Ronde van Duitsland

Jonathan Milan (Lidl-Trek) heeft de proloog in de Ronde van Duitsland gewonnen. De Italiaan was over 2,9 kilometer een fractie sneller dan ploegmaat Mads Pedersen. Milan is uiteraard ook de eerste leider.

De Ronde van Duitsland begon vandaag met een ultrakorte proloog over 2,9 kilometer in Schweinfurt.



Met Filippo Ganna, Ethan Hayter en Mads Pedersen stonden er heel wat hardrijders aan de start. Maar geen van hen zou Jonathan Milan kunnen kloppen. Milan dook onder de toptijd van Hayter en mocht op de hotseat blijven zitten tot iedereen geëindigd was.



Ganna stelde teleur en eindigde als 14e op 6 seconden van zijn landgenoot. De ploegmaat van Milan, Mads Pedersen, kwam nog het dichtst van iedereen bij de Italiaan. Hij sneuvelde op minder dan een seconde van zijn bonkige ploegmaat.



Maikel Zijlaard mocht als derde mee op het podium. Jordi Meeus was de beste Belg op een 9e plaats op 5 seconden van Milan.



Zo mag Lidl dus meteen kirren van plezier. Naast de ploegsponsor is de winkelketen namelijk ook sponsor van de Duitse vijfdaagse.



Morgen staat er een heuvelrit op het programma.