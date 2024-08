Jonathan Milan houdt aanstormende Jasper Philipsen af in eerste rit Renewi Tour

Jonathan Milan hield in zijn gekende stijl nog maar eens alles en iedereen af. Ook Philipsen, die op 10 kilometer van de meet moest achtervolgen, ontsnapte niet aan de klauwen van de grommende beer. Met een dominante sprint haalde de Italiaan het voor onze landgenoot en Zingle, de rest kwam niet eens in de buurt. Milan is natuurlijk ook de eerste leider.

opvallend

In iedere rittenkoers waar Milan dit jaar startte, kon hij al zegevieren. Om ze even op te lijsten: 1 rit in de Volta a la Comunitat Valenciana, 2 ritten in de Tirreno-Adriatico, 3 ritten in de Giro en 3 ritten in de Lidl Deutschland Tour. Of zijn honger al gestild is? Bijlange niet.