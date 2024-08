Eerste sprintersbal in Bilzen? Kijk vandaag (13.35 uur) naar de eerste rit van de Renewi Tour

20e editie

De Renewi Tour is niet aan zijn proefstuk toe, al was dat niet altijd onder dezelfde naam. Misschien doen de Eneco Tour, BinckBank Tour of de Benelux Tour een belletje rinkelen? Sinds 2023 spreken we dus over de Renewi Tour.



Vanaf 2005 werd de enige rittenkoers in de Lage Landen op WorldTour niveau een Nederlands-Belgische ronde. Vijf dagen duurt de Renewi Tour, met 3 sprintersritten, een tijdrit en een heuvelige kasseirit op de slotdag. Op en rond de vesten van Geraardsbergen zal gebikkeld worden om de eindoverwinning.



Op de erelijst vinden we enkele grote namen terug. Wereldkampioen Mathieu Van der Poel won in 2020 bij zijn eerste en enige deelname. Ook Matej Mohoric mag zich al eindwinnaar noemen. Ze zullen moeten afrekenen met titelverdediger Tim Wellens, met 3 eindzeges de recordkampioen.