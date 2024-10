Stan Van Tricht rondt vroege vlucht af met machtssprint en viert eerste profzege in Coppa Bernocchi

Belgisch succes in de Coppa Bernocchi. Stan Van Tricht koos vroeg in de Italiaanse koers het ruime sop. Toen hij gelost werd door Bart Lemmen, leek zijn eerste profzege er niet in te zitten. Maar onze landgenoot van Alpecin-Deceuninck riep de Nederlander terug met een groepje en pakte uit met een lange machtssprint. Remco Evenepoel raakte niet uit de klauwen van het peloton.

Evenepoel krijgt morgen alweer een nieuwe kans in de Tre Valli Varesine, al moet hij het daarin wel weer opnemen tegen wereldkampioen Tadej Pogacar.

Voor Bart Lemmen ging het ondertussen niet snel genoeg voorin. De voormalige beroepsmilitair, die op zijn 27e pas profrenner werd, liet zijn metgezellen achter. Stan Van Tricht kwam in een groepje achtervolgers terecht met onder meer Neilson Powless en Roger Adria.

Remco Evenepoel wilde maar al te graag sportieve revanche nemen voor zijn opgave in de Giro dell'Emilia en probeerde samen met Mauri Vansevenant de kloof te overbruggen, zonder succes. De olympische kampioen waaide terug naar het peloton, waar hij zich frustreerde aan het gebrek aan samenwerking.

Van Tricht: "Ik wist dat ik de beste sprint had"

Stan Van Tricht glunderde met zijn zege in de Coppa Bernocchi. "Ik ben heel blij", zei hij. "Het was een moeilijk seizoen, maar de laatste weken had ik mijn goede benen teruggevonden."

"Ik kon vandaag de perfecte race rijden met de vroege vlucht. Ik wist dat we het ver konden brengen, want ook het regenweer was goed voor de kopgroep."

Van Tricht panikeerde ook niet toen Bart Lemmen solo ging. "Ik wist dat ik slim moest zijn en in de groep moest blijven. Ik wist dat ik de beste sprint had, maar het is altijd moeilijk als ze achter je rug wegspringen. Ik zag Neilson Powless aanzetten en wist dat ik moest gaan."

Ook Van Tricht rijdt morgen nog de Tre Valli Varesine.