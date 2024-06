Normaal spurten we vandaag ook weer in Baloise Belgium Tour

Weer sprinten?

Gisteren op de traditionele aankomst oplopend op De Wandelaar in Knokke-Heist troefde Tim Merlier collega-sprinters Jasper Philipsen en Olav Kooij af.



Vandaag krijgen de snelle mannen in het peloton opnieuw een kans: na 188 km van Turnhout door het Hageland naar Scherpenheuvel zullen we weer sprinten.



Vorig jaar won Jasper Philipsen de openingsrit in Scherpenheuvel na een geweldige lead-out van Mathieu van der Poel. Die laatste is er dite jaar niet bij. Philipsen klopte vorig jaar Fabio Jakobsen en Timothy Dupont.