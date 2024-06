Uno-X blijft winnen op Belgische bodem: Søren Waerenskjold opent de Baloise Belgium Tour met tijdritwinst

Uno-X blijft de successen aan elkaar lijmen: Søren Waerenskjold heeft de openingstijdrit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Noorse bonk won ook vorig jaar al de opdracht tegen de klok in de Belgische rittenkoers. De jarige Mathias Vacek (Lidl-Trek) werd tweede, Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) was derde.

Het was de Nederlander Daan Hoole die als eerste een stevige richttijd neerzette. Maar dan moest zijn ploegmaat Mathias Vacek nog komen. Aan het tussenpunt was de jarige Tsjech al 10 seconden sneller. Aan de finish bedroeg zijn voorsprong zelfs 16 seconden.

Rune Herregodts en Edoardo Affini beten hun tanden stuk op de tijd, maar toppers zoals Søren Wærenskjold en Alec Segaert moesten nog komen.

Zij moesten wel even wachten vooraleer ze konden beginnen aan hun tijdrit. Door een hartstilstand bij een toeschouwer werd de koers 35 minuten geneutraliseerd.

Even leek het alsof de onderbreking Waerenskjold parten ging spelen. Aan het tussenpunt bleef hij 5 seconden boven de tijd van Vacek. Maar dankzij een sterk tweede deel wist hij alsnog 2 seconden onder de tijd van Vacek te blijven.

Niemand kon de tijd van de Noor nog verbeteren. Ook Segaert niet. Hij eindigde als 5e op 12 seconden.

Net als vorig jaar was de tijdrit dus een kolfje naar de hand van Waerenskjold. "Maar vandaag was het toch lastiger", hijgde hij nog na. "Ik vond niet echt het goeie ritme. Deze tijdrit was ook iets korter en ik probeerde vooral wat energie te sparen in de haakse bochten."

De Noor won zijn tijdrit dankzij een sterke tweede helft. Daarin kon hij nog wat tijd goedmaken op Mathias Vacek. "Ik wilde goed openen, maar ik wilde ook nog iets overhouden voor het slot."

Zal de dagwinnaar ook een mondje meespreken in de strijd om de eindzege? "Ik bekijk het dag per dag. Als ik in de Ardennen de beste mannen kan volgen ... We moeten afwachten, maar ik zal de komende dagen zeker proberen mee te sprinten."