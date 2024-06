LIVE vanaf woensdag 14 uur: Welke tijdrijder toont zich de sterkste in openingsrit Ronde van België?

ZLM tour-winnaar Rune Herregodts gaat voor dubbelslag

Na zijn eindoverwinning in Nederland straalt de 25-jarige Rune Herregodts veel vertrouwen uit. Hij heeft zijn zinnen gezet op het eindklassement van de Baloise Belgium Tour.



De eerste hand aan dat eindklassement kan hij al leggen in de openingstijdrit, een van zijn specialiteiten. Al is het nog afwachten hoe zijn lichaam reageert na een val in de laatste etappe in de ZLM tour. Zelf vertelde de Belg daar het volgende over:



"Ik heb maandag een medische controle gehad, waarbij gelukkig geen breuken aan het licht kwamen. De spieren en banden rond mijn schouder en sleutelbeen zijn echter zwaar aangetast. Het is dus afwachten of ik woensdag een ideale houding kan aannemen voor de tijdrit."



"Ik zal een van de kanshebbers zijn voor de overwinning, maar ik kijk ook vooral naar Sören Waerenskjold, Alec Segaert en Jasper Stuyven", verklaarde Herregodts.