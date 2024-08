2 op 2 voor Alexander Kristoff in Noorwegen, Tom Van Asbroeck komt net tekort

Alexander Kristoff (Uno-X) heeft na gisteren ook de 2e rit in de Arctic Race of Norway gewonnen. Hij werd perfect gepiloteerd door zijn ploegmakkers en won voor Tom Van Asbroeck. Kristoff verstevigt ook zijn leiderstrui.

Vandaag stond in Noorwegen de 2e rit op het programma. Tussen Beiarn en Fauske moesten de renners 178 kilometer afwerken. De finale was gekruid met een paar klimmetjes en een gravelstrook van 6 kilometer.



Er werd een paar keer geprikt, maar toch werd er met een grote groep gesprint en net als gisteren was Alexander Kristoff de snelste. Hij werd perfect gepiloteerd door 2 ploegmaats en maakte het gemakkelijk af.



Tom Van Asbroeck kwam nog het dichtste in de buurt, maar vond geen plek om de Noor te remonteren. Magnus Cort eindigde na zijn lead-out nog als 3e.



Door de overwinning verstevigt Kristoof zijn leiderstrui, maar morgen zal zijn rijk wellicht uit zijn. Dan staat er een bergrit op het menu. De aankomst ligt na een beklimming van net geen 7 kilometer aan 6% gemiddeld. De Arctic Race of Norway duurt nog tot woensdag.