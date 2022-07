Yellow Tigers winnen wel van Japan, maar kunnen degradatie niet afwenden

België stond met de rug tegen de muur in het duel met Japan, want enkel met een zege was er nog hoop op het behoud in Nations League. De Yellow Tigers knokten in hun kenmerkende stijl voor elk punt.

Dankzij een alweer ijzersterke Britt Herbots (topschutter met 29 punten) kon België ook gelijke tred houden met Japan, dat al geplaatst was voor de eindfase van de Nations League.

Uiteindelijk moest een tiebreak beslissen over winst en verlies en daarin bleven de Belgische vrouwen koelbloedig. Voor het team van coach Gert Vande Broek was het de eerste zege op Canadese bodem en de vierde van deze Nations League.

Helaas was de zege niet genoeg voor behoud, want Bulgarije won in het eigen Sofia van Polen. Zo eindigt België als laatste van de "Challenger-teams" (Canada, Dominicaanse Republiek, Polen, Bulgarije en België).

Eind juli moeten de Yellow Tigers deelnemen aan de Challenger Round in Kroatië. De winnaar van dat toernooi met 8 landen krijgt een ticket voor de Nations League van volgend jaar. In de Nations League zijn er veel rankingpunten te verdienen.