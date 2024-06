LIVE (20 u): Opnieuw Witsel in de verdediging, De Bruyne en Lukaku moeten voor Duivels spektakel zorgen

20e interland tussen België en Luxemburg

In 1928 speelde België op de Olympische Spelen zijn eerste van tot nu toe 19 wedstrijden tegen Luxemburg. Het won toen met 5-3. Dat zou de jaren erna de tendens blijven: veel goals en veel zeges voor de Duivels. Enkel in 1945, de oorlog was amper afgelopen, wonnen de Luxemburgers, met 4-1.



Bijna dag op dag 10 jaar geleden speelde België voor het laatst tegen zijn buurland. In Genk werd het toen 5-1, onder meer door 3 goals van Romelu Lukaku.



Ook zeker het vermelden waard is de 18e interland tussen België en Luxemburg, uit 2008. Niet vanwege de teleurstellende 1-1-eindstand, wel omdat ene Eden Hazard in die match debuteerde. Jan Vertonghen was er toen trouwens ook al bij.