Goal in de extra tijd bevrijdt Zuid-Korea tegen Portugese B-ploeg

Zuid-Korea - Portugal in een notendop:

Ronaldo mag blijven staan

Portugal kreeg voor de rust nog de beste kansen om op voorsprong te komen. Kim moest alles uit de kast halen op een schot van Dalot, niet veel later kon Ronaldo net niet goed genoeg bij de bal in de zestien. Horta had zijn tweede van de avond nog aan zijn voet, maar plaatste niet goed genoeg vanuit de draai.

De achterstand inspireerde de Koreanen niet tot beter voetbal. Toch kwam het iets over halfweg de eerste helft op gelijke hoogte. Ronaldo legde een corner ongewild klaar voor Kim, die van dichtbij niet meer kon missen.

Tegen Zuid-Korea, dat op dit toernooi nog niet kreeg wat het wel verdiende, lag de bal al na de eerste goede aanval in doel. Dalot vond Horta in de zestien en die werkte knap af met zijn rechter.

Portugal was voor zijn slotwedstrijd in groep H al zeker van de kwalificatie, maar nog niet van groepswinst. Toch liet Fernando Santos heel wat grote namen op de bank, Cristiano Ronaldo mocht wel blijven staan.

Invaller Hwang bevrijdt Zuid-Korea

Na de koffie zakte het spelniveau als bij wonder nog wat meer. Door de tussenstand in de andere wedstrijd (0-2 voor Uruguay) had Zuid-Korea genoeg aan één doelpunt om zich te plaatsen, maar veel geloof straalden ze niet uit.

Er gebeurde dan ook bitter weinig in de tweede helft De twee doelmannen hadden geen problemen met wat flauwe schotjes en ook de vele invallers konden hun stempel niet drukken.

Pas in de toegevoegde tijd kreeg Zuid-Korea wat het verdiende. Son kon eindelijk eens lopen met de bal aan zijn voet, waarna de draaischijf invaller Hwang perfect vrijspeelde in de zestien. Die knalde de 2-1 kurkdroog binnen.

In de tribunes besefte bondscoach Paulo Bento, nota bene een Portugees, nog niet dat zijn team door dat doelpunt op weg was naar de achtste finales. Hij maande zijn jongens aan nog een derde doelpunt te zoeken, maar dat was niet meer nodig. Op basis van het aantal gemaakte goals houdt Zuid-Korea Uruguay uit de volgende ronde van het WK.