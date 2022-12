Partij vol drama: nieuw penaltytrauma bij Ghana, Uruguay uitgeschakeld door te krappe zege

Ghana - Uruguay in een notendop:

De Arrascaeta toont de weg

Voor veel Ghanezen is Luis Suarez de baarlijke duivel sinds hij The Black Stars met zijn beruchte "save" uit de halve finales van het WK 2010 in Zuid-Afrika hield. Alsof bondscoach Diego Alonso nog wat extra zout in de wonde wou gooien, zette hij de Uruguayaanse sterspeler uitgerekend nu weer in de basis.



De wedstrijd ontplofte rond het kwartier. Rochet kon een schot van Jordan Ayew niet klemmen en gooide zich in de voeten van Kudus, die met een gretige duik een penalty claimde. Na tussenkomst van de VAR kreeg Ghana die ook, maar het penaltytrauma van 2010 tegen Uruguay kreeg een vervolg. André Ayew trapte te slap in en Rochet pareerde.



Nunez strafte de misser bijna meteen af. Alleen voor Ati-Zigi lobde hij de bal knap over de doelman, maar Seidu kon de 0-1 nog net voor de doellijn voorkomen. De koude douche volgde kort daarna toch voor Ghana. Suarez kreeg de bal niet voorbij Ati-Zigi, maar De Arrascaeta kopte van dichtbij wél raak in de herneming.



Ghana was amper bekomen van die opdoffer of De Arrascaeta sloeg een tweede keer toe. Weer lag Suarez aan de basis, dit keer met een fraaie assist. Met een 1-1-tussenstand in Zuid-Korea-Portugal lag Uruguay op koers voor de 1/8e finales. Het maakte de match dood en Ghana liet zich daarin meeslepen.