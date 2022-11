Ghana is weer springlevend na rollercoaster tegen Zuid-Korea

Zuid-Korea - Ghana in een notendop:

Gevleide voorsprong voor de Black Stars

Ondanks de goede wil viel het doelpunt aan de overzijde. Salisu flikkerde een voorzet van Jordan Ayew in doel, maar de VAR moest nog even naar een handsbal kijken. Het doelpunt werd echter goedgekeurd. Niet gek veel later viel ook de 0-2. Weer Jordan Ayew met de voorzet en dit keer Kudus met de treffer.

De Aziatische Tijgers schoten ook uitstekend uit de startblokken. Ze versierden al snel zeven hoekschoppen, maar kopkracht is natuurlijk geen wapen voor Zuid-Korea.

Vooraan zat Zuid-Korea voor deze partij met een offensief probleem. In de laatste 3 van de 5 WK-duels konden Son en co geen enkel doelpunt maken. Daar wilden ze vandaag maar al te graag verandering in brengen.

Pompen of verzuipen voor Ghana

Het leek over en out voor de Zuid-Koreanen. Ze toonden echter bijzonder veel veerkracht en knokten zich opnieuw in de wedstrijd. Cho knikte een voorzet van de net ingevallen Lee prima binnen. Na 15 schoten op doel dit WK hadden de Aziatische Tijgers eindelijk hun doelpunt beet.

Daar bleef het zelfs niet bij. Cho buffelde zijn tweede van de avond binnen. 2-2 op drie minuten tijd. Ghana stond perplex.



Maar niet voor lang. Kudus stond op de goede plek om een voorzet vanop links in doel te deviëren. In een nagelbijtend slot gooiden de Zuid-Koreanen nog alles in de strijd.

Bij Ghana was het plots vrouwen en kinderen eerst. Pompen of verzuipen. Ook Denis Odoi mocht nog van een WK-wedstrijd proeven. De speler van Club Brugge trok met zijn ploegmaats uiteindelijk de drie punten over de streep.