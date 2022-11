Nog maar eens een 0-0 op het WK: Uruguay en Zuid-Korea kunnen elkaar geen pijn doen

Uruguay - Zuid-Korea in een notendop

Enthousiaste Koreanen

De overgrote meerderheid der Belgische pronostikeurs had Uruguay getipt voor deze match, maar in de eerste helft was daar op het veld niet veel van te zien. Zuid-Korea begon met hoge druk en veel enthousiasme, maar zonder echte kansen.

Daarvoor was het wachten tot de 23ste minuut. Pellistri werd weggestuurd door een uitstekende Gimenez en gooide voor. Suarez was centraal maar net te klein van schoenmaat om de bal binnen te tikken.

Zuid-Korea reageerde, met een leuke actie van Sang-Ho Na op de rechterkant. Centraal had Hwang zich goed vrijgelopen, maar hij mikte zijn schot over de lat. Boze Uruguayanen in de verdediging.

Net voor rust had een Uruguayaanse verdediger dan de voorsprong aan het hoofd. Godin was mee naar voren getrokken voor een corner, en was de beste springer. Koppen kon hij ook, maar net niet genoeg. Zijn poging strandde op de paal.