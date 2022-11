Spektakelduel tussen Kameroen en Servië levert geen winnaar op

De wedstrijd zit erop en wat hebben we genoten. In de tweede helft leek Servië het laken naar zich toe te trekken na de 1-3 van Mitrovic. Uiteindelijk kwamen de Ontembare Leeuwen nog op gelijke hoogte na drie dolle minuten.

Kameroen krijgt nog een vrije trap op een interessante plek. N'Koudou kiest voor een schot op doel, maar het leer verdwijnt in de grijparmen van Milinkovic Savic.

Daar is Mitrovic opnieuw. Hij wordt diepgestuurd, maar kan doelman Epassy niet verschalken. De spits van Fulham stond wel buitenspel.

We krijgen nog zes minuten extra tijd. Komt er nog een winnaar uit de bus?

