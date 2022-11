Kroatië wervelt naar de leiding in groep België, Canada ligt eruit ondanks historische goal

Kroatië-Canada kort samengevat:

Canada zakt ineen na blitzstart

Nadat ze tegen de Belgen niet hadden gekregen wat ze wel verdienden, waren de Canadezen duidelijk van plan om tegen vicewereldkampioen Kroatië wel iets te rapen.

Ze begonnen verschroeiend aan de wedstrijd en al in de tweede minuut kopte Davies de uitstekende voorzet van Buchanan voorbij Livakovic in doel. Het is voor Canada het allereerste WK-doelpunt ooit.

De blitzstart van Canada kreeg geen vervolg en gaandeweg nam de klasse van Kroatië over. Op het halfuur werd de gelijkmaker van Kramaric terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel, maar vijf minuten later had hij zijn doelpunt wel beet.

De spits werd wat vergeten in de zestien en profiteerde van de ruimte om knap overhoeks binnen te knallen. Vlak voor de rust zetten de Kroaten de scheve situatie zelfs helemaal recht. Livaja vond het gaatje naast Borjan met een knap laag schot.